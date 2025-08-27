L’équipe de BDL Capital Management vous souhaite une bonne année 2017. Nous vous remercions encore pour votre confiance, votre fidélité et même votre patience cette année ! Vous nous confiez désormais plus de 1,6 milliard d’euros. 2016 ne nous aura apporté que très peu de satisfaction sur le plan des investissements comme vous pouvez le constater sur le tableau récapitulatif ci-dessous de la performance des fonds.Télécharger
Lettre de la gestion de janvier 2017
Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest
BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest