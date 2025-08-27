Toute l’équipe de BDL Capital Management profite de cette lettre pour vous souhaiter une très bonne année 2015 et vous remercier une nouvelle fois de votre confiance et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et vous nous confiez désormais près de 800 millions d’euros.
Voici le récapitulatif de la performance des fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions en 2014...
Lettre de la gestion de janvier 2015
Toute l’équipe de BDL Capital Management profite de cette lettre pour vous souhaiter une très bonne année 2015 et vous remercier une nouvelle fois de votre confiance et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et vous nous confiez désormais près de 800 millions d’euros.
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest