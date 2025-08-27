L’analyse de la performance de BDL Rempart Europe montre que nous avons été capables chaque année depuis la création du fonds, et ceci depuis sept années consécutives, de sélectionner à la hausse des entreprises dont le cours de bourse fait mieux que le STOXX 600 (histogramme vert en positif). Ce n’est pas un objectif que nous nous fixons en début d’année mais le résultat a le mérite de valider notre méthode de choix des modèles économiques et des managements à qui nous confions notre et votre capital...
Lettre de la gestion de janvier 2013
Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest
BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest