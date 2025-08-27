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Lettre de la gestion de janvier 2012

Lettre de la gestion de janvier 2012

Voici la performance des fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions (depuis le début d'année, en 2011 et depuis leur création) au 10/02/2012 (Tableau comparatif des performances).

Dans l'analyse de l'attribution de performance de BDL Rempart Europe, on voit que chaque année depuis la création du fonds, nous avons été capables de sélectionner à la hausse des entreprises dont le cours de bourse fait mieux que le STOXX 600 (histogramme vert en positif). Ce résultat valide notre discipline sur le choix des modèles économiques et des managements à qui nous confions notre et votre capital...

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

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