BIC : Tout le monde connaît le fabricant de briquets et de « pointes Bic ». L'entreprise est leader mondial sur ces deux activités dont nous apprécions la récurrence. Si vous êtes un lecteur fidèle de cette lettre, vous savez que nous apprécions investir dans des entreprises leaders qui vendent des produits de consommation courante. En plus d'une valorisation qui laisse une bonne marge de sécurité sur notre investissement, l'équipe de BDL a été convaincue par les nouveaux rasoirs qui ont exactement la même technologie que Gillette sur le Mach 3...
Lettre de la gestion de février 2011
Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest
BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest