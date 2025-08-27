Dans notre lettre de fin janvier, nous mentionnions une présentation faite en début d'année dont le titre était « 2015 : Money will move ». Cela a en effet bougé ! Et beaucoup plus vite et fort que nous ne le pensions. Certains d'entre vous trouveront que le fonds BDL Rempart Europe a tout de même rempli sa fonction avec une performance depuis le début de l'année de +4.70% (au 29/04/2015), d'autres, à raison, seront déçus car nous aurions pu et dû faire mieux sachant que le Stoxx 600 est en hausse de +15.99% (au 29/04/2015)...
Lettre de la gestion de avril 2015
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« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest