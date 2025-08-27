Chez BDL Capital Management, nous n'investissons pas sur les matières premières. Nous avons cependant des investissements à la baisse dans notre fonds BDL Rempart Europe sur la thématique de la bulle immobilière chinoise. En effet, certaines entreprises européennes ont un lien avec les sociétés qui travaillent à la construction d'immeubles et d'infrastructures. Selon nous, l'ogre chinois sera bientôt rassasié, car il consomme déjà plus de 50% du minerai de fer et du cuivre dans le monde pour une part du PIB mondial de 10%.
Lettre de la gestion de avril 2011
Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest
BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest