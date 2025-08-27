Ce que nous redoutons le plus chez BDL Capital Management pour la performance à court terme de nos fonds,ce sont ces coups de boutoir comme celui que nous venons de connaître cet été. Mais ces mouvements de baisses, intenses et désordonnés, sont aussi les moments que nous préférons pour les performances à moyen et long terme de notre et votre patrimoine. La panique de certains investisseurs provoque des baisses indifférenciées qui tendent à pénaliser à court terme tant les cours de bourse des bonnes entreprises que des moins bonnes. Notre métier, c'est d'investir dans les meilleurs modèles économiques au meilleur prix. Les baisses de ce type présentent donc toujours des opportunités d'acheter des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires. Nous avons bien résisté...
Lettre de la gestion de août 2011
Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest
BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest