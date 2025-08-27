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Lettre de la gestion BDL Rempart Europe et BDL Convictions - Mars 2020

Lettre de la gestion BDL Rempart Europe et BDL Convictions - Mars 2020

Chers co-investisseurs,

Il y aura un avant et un après.

Chacun de nous a désormais des proches touchés par cette crise sanitaire et nous avons une pensée pour tous nos clients, nos partenaires et leur famille.

Nous n’avons aucun cas déclaré de Covid-19 à ce stade dans l’équipe. Tous les collaborateurs de BDL Capital Management travaillent de chez eux sauf Bastien Bernus, notre co-gérant, qui se rend au bureau rue du Rocher tous les jours. Nous le remercions. Nos traders ont installé leurs postes de trading chez eux et tout fonctionne aussi bien qu’au bureau. Je souhaite ici tirer mon chapeau à toute notre équipe qui s’occupe de l’infrastructure et de nos outils informatiques. D’abord, pour leur énergie à tout installer lundi dernier et surtout pour la robustesse du système d’information qu’ils ont construit pour notre entreprise. Nous sommes donc tous opérationnels et sur le pont pour affronter ce qui s’annonce comme une période difficile et d’incertitudes maximales.

Nous vous rappelons qu’une large part du patrimoine de l’équipe de BDL est investie comme vous dans nos fonds et que toute l’équipe fait le maximum pour que les bonnes décisions soient prises à ce stade dans l’intérêt de tous.
La semaine dernière, grâce aux bonnes relations que nous avons su construire au fil des ans avec les entreprises, ...

La suite de la lettre de gestion de mars est disponible ici :

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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Club Invest
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

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