Lettre de la gestion BDL Rempart Europe et BDL Convictions - Mai 2020

Chers co-investisseurs,

Vous trouverez, ci-dessous, la lettre de la gestion pour les fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions, qui :

- analyse la performance des fonds

- développe les changements effectués dans les portefeuilles

- précise les nouveaux investissements

La suite de la lettre de gestion de mai est disponible ici :