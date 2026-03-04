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Lettre de gestion de Janvier 2019

Lettre de gestion de Janvier 2019

Chers co-investisseurs,

L’équipe de BDL Capital Management vous souhaite une bonne année 2019. L’année 2018 aura eu pour nous et donc pour vos placements son lot de difficultés. Nous ne sommes pas mécontents de tourner la page même si nous sommes tout à fait conscients que les stigmates de ces difficultés ne s’effacent pas avec la nouvelle année. Nous vous remercions une fois de plus pour la confiance que vous accordez à notre équipe avec plus de 2.1 milliards d’euros placés sous notre responsabilité.

Nos performances 2018 ne sont pas bonnes. Après avoir dans un premier temps ignoré les mauvaises nouvelles, c’est maintenant devenu une obsession chez les investisseurs. Tant mieux pour nous qui avons des capitaux à déployer ou à recycler sur des entreprises de meilleur qualité.

Pour la première fois depuis 13 ans nous n’avons pas réussi à faire mieux sur nos longs que l’indice large des valeurs européennes le Stoxx 600. Nous sommes bien évidemment déçus comme vous d’avoir interrompu cette belle série de 12 années successives.  Nous vous rappelons cependant que battre l’indice chaque année n’est pas un objectif que nous nous fixons mais doit être la conséquence sur le moyen long terme de notre philosophie d’investissement qui n’a pas changé depuis la création.

Nous pensons par contre avoir fait des progrès sur la partie short. Nous sommes confiants que le développement de nos nouveaux outils quantitatifs va nous permettre de mieux appréhender cet environnement de marché qui est de plus en plus technique. Les marchés subissent l’influence grandissante de la gestion passive.

La suite de la lettre de gestion de Janvier est disponible ici :Lettre-de-la-gestion-19-01Télécharger

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

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