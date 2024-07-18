Les fonds d'investissement : types et stratégies

Investir en un clic dans les 500 premières PME européennes, tout en détenant une poignée d'obligations d'État allemandes et des parts d'un immeuble à Paris. C’est ce que permettent les fonds d’investissement, avec un principe assez simple : mutualiser les capitaux de nombreux investisseurs et les investir sur les marchés. Fonds indiciels, actions, obligataires, immobiliers... le spectre est large, avec des stratégies d'investissement variées qu'il est essentiel de comprendre avant de se lancer.

Comprendre les différents types de fonds d'investissement

Fonds mutuels

Les fonds mutuels, ou fonds communs de placement, sont parmi les plus répandus. En France, ils existent sous deux formes, à savoir les Fonds communs de placement (FCP) et les Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV). Plus couramment, les investisseurs y font référence sous le nom d'OPCVM ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Leur fonctionnement est simple : les sociétés de gestion regroupent l'argent d'un grand nombre d'investisseurs particuliers pour acheter des titres et gérer activement ce portefeuille. En échange de leur expertise, le client accepte que les gérants se rémunèrent chaque année entre 1 et 4% de l'encours total.

La performance d'un fonds de placement se mesure par rapport à un indice de référence (ex : l’Eurostoxx 50,le S&P Europe 350, le CAC 40...). Par conséquent, et en fonction de son indice de référence, un fonds de placement va très souvent être spécialisé sur un secteur, une zone géographique ou une catégorie d'actifs en particulier.

Fonds indiciels (ETF)

Les fonds indiciels, ou fonds cotés(ETF), font également partie des placements collectifs. Mais contrairement aux fonds mutuels, ils ne sont pas gérés activement. Ils se limitent à reproduire la composition de leur indice boursier de référence (ex : CAC 40, DAX 40,FTSE 100, Nasdaq 100...). Les parts d'ETF sont négociables en Bourse comme des actions ordinaires.

Leur objectif est de répliquer fidèlement cet indice sans chercher à le battre. Chaque jour, vers la fin de séance boursière, le fonds va donc réajuster son portefeuille moyen pour coller à la composition de l'indice cible. Cette gestion passive est essentiellement automatisée, raison pour laquelle les ETF parviennent à des frais de gestion très faibles (< 0,50% annuel).

Fonds de placement immobilier (REITs et SIIC)

Les fonds de placement immobiliers ou REIT (Real Estate Investment Trust) sont des véhicules d'investissement détenant un parc immobilier diversifié ou spécialisé : bureaux, centres commerciaux, entrepôts logistiques, résidences jeune / senior, hôtellerie, santé, etc. Là encore, ce type d'organisme fait une levée de capital auprès de milliers d'investisseurs. Le gérant s'occupe du financement, de l'achat, de la gestion locative des biens, de leur cession si nécessaire.

En contrepartie, le fonds reverse directement jusqu'à 95% des loyers et 70% des plus-values. Ce revenu fixe fait de la pierre-papier un placement très prisé en France. La pierre-papier existe sous plusieurs formes : les SCPI, les SCI, les OPCI. On note aussi le développement des SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées), ou foncières cotées, à l'image d'Unibail-Rodamco-Westfield et de Mercialys.

Stratégies d'investissement dans les fonds

Choix du fonds adapté à vos objectifs financiers

Investir votre épargne à court terme pour un projet, la création d'une entreprise ? Préparer progressivement votre retraite ? Se pose aussi la question de l'aversion au risque : êtes-vous prudent ou prêt à accepter un certain risque en échange d’un meilleur rendement ?

Une personne proche de la retraite va plutôt investir dans des fonds euros garantis avec peut-être une poche d'immobilier. L'avantage des fonds euros, composés à 90% d'obligations, est qu'il produisent un rendement stable pour un risque de moins-value nul.

A contrario, une personne jeune et active va choisir d'être investi davantage en actions (fonds actifs actions ou ETF actions). Les actions offrent le potentiel de rentabilité le plus élevé, à condition de viser le long terme et d'accepter de voir son capital fluctuer.

Sur ce point, il est sage de demander conseil à un professionnel. Il saura vous conseiller dans la construction de votre portefeuille, en fonction de votre patrimoine et de vos objectifs.

Gestion active vs gestion passive

En matière de stratégie, les fondspeuvent être divisés selon leur mode de gestion : active ou passive.

La gestion active implique une activité de trading et d'arbitrage. Les gérants ont recours à différentes stratégies, toutes à base de sélection de titres (le « stock picking »).Selon le contexte économique et l'opportunité, ils vont arbitrer vers certains secteurs qu'ils jugent prometteurs (par exemple la technologie ou la santé) et délaisser d'autres.

En revanche, la gestion passive se contente de suivre un indice-cible sans chercher à le battre. Plusieurs études (Morningstar, SPIVA) ont fait grand bruit ces dernières années en révélant que les ETF battaient les fonds de placement actifs dans plus de 8 cas sur 10. Les frais n'y sont pas étrangers, sachant que les fonds de placement facturent entre 2% et 5% pour les fonds actions, et de 0,50% à 0,80% pour les fonds obligataires ou monétaires.

Entre gestion active et passive, la demande pour un style alternatif a beaucoup augmenté ces dernières années. Ce style, c'est celui des fonds long short. Ceux-ci combinent les positions acheteuses (« longues ») des fonds traditionnels avec des positions vendeuses (« courtes ») dans le but de générer des rendements positifs quel que soit le sens des marchés.

Risques et considérations légales

Comprendre les frais de gestion

Les performances affichées des fonds sont des performances brutes, avant déduction des frais. Différentes couches de frais viennent grever la performance :

Les frais de gestion annuels (entre 1% et 2,5% de l'actif selon les fonds)

(entre 1% et 2,5% de l'actif selon les fonds) Les frais de souscription/rachat à l'entrée/sortie du fonds (leur taux peut aller jusqu'à 5%)

du fonds (leur taux peut aller jusqu'à 5%) Les commissions de surperformance prélevées si le fonds dépasse un certain seuil (taux variable)

prélevées si le fonds dépasse un certain seuil (taux variable) Les frais de transaction et divers autres frais opérationnels

Tenez-en compte, car les frais représentent un levier fort sur le rendement net réel. Sur 30 ans, 1% de frais annuels en plus peut amputer la valeur finale de votre placement financier de ... 30% !

Comprendre la liquidité des parts

Contrairement aux actions cotées, les parts de fonds de placement mutuels ne sont généralement négociables qu'une fois par jour, à un cours fixé en fin de journée (15h ou 16h par exemple). Ce rythme de négociation spécifique engendre un risque de ne pas pouvoir revendre rapidement en cas de besoin.

L'opération peut en effet mettre 48h à trouver une contrepartie, très souvent à un prix décoté. Heureusement, ce n'est pas le cas des fonds indiciels (ETF), dont vous pouvez acheter et racheter les parts sur le marché en temps réel comme les actions.

Comprendre le choix d’enveloppe d’investissement

L'enveloppe fiscale est très importante. En France, le Plan d'épargne en actions (PEA) permet d'investir dans des fonds actions européens en bénéficiant d'avantages fiscaux (réduction de l’impôt à 0% après 5 ans de détention). En contrepartie, l'univers d'investissement est limité aux titres européens : actions d'entreprise cotées en UE, fonds actions éligibles (fonds PEA)...

A l'inverse, le compte-titres ordinaire (CTO) ne bénéficie d'aucune fiscalité privilégiée, mais possède un univers d'investissement illimité. Le client peut investir non seulement les OPCVM européens, mais aussi sur les fonds cotés sur les places américaines et asiatiques.

Réglementation et protection des investisseurs

En Europe, les fonds de placement grand public sont très encadrés pour protéger les investisseurs. Ils font l'objet de la directive UCITS (mise à jour en 2019), qui fixe le cadre légal pour ce type de produit financier. En France, c'est l'AMF qui se charge de l'appliquer.

Pour les fonds de placement étrangers, il est nécessaire d'obtenir le sésame réglementaire UCITS pour être autorisé à la vente sur Euronext et d'autres places financières européennes.

Un fonds UCITS ne pourra investir que dans des actifs liquides et transparents comme les actions, obligations, instruments du marché monétaire et autres fonds UCITS. La codification est également très forte pour ce qui est de l'information des investisseurs (DICI, prospectus, rapports annuels et semestriels).

Avec une mise initiale médiane de 5.000€ et des versements programmés à partir de 50€ par mois, les fonds de placement sont aujourd'hui les principaux véhicules d'investissement du grand public. Toutefois il faut prendre le temps de bien comprendre les principaux types de véhicules - mutuels, ETF, REIT...

Surtout, avant d'engager votre capital, il est impératif de définir clairement vos objectifs financiers, les fonds d'investissement sont des outils d'épargne et de diversification très puissants.

En matière d'investissement en fonds, les frais sont un facteur déterminant de croissance. A performance égale sur une période de 30 ans, un placement en fonds de 10 000 € produit au total 88 253 € avec 0,50 % de frais annuels, contre seulement 61 725 € avec 1,50 % de frais. Cela représente 30 % de moins !

Pour aller plus loin, consultez nos articles sur les critères de choix des meilleurs fonds et ETF, ainsi que nos autres ressources.