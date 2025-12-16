Les équipes de BDL sont de retour sur le terrain

La réouverture de l’économie, c’est aussi cela : la possibilité qui nous est à nouveau offerte de pratiquer notre métier d’investisseurs comme nous l’entendons. Après cette période délicate où les relations avec les entreprises de nos portefeuilles n’étaient plus possibles qu’à distance, c’est le chemin du terrain que nos équipes peuvent reprendre.

C’est l’occasion de prendre le pouls des sociétés et de mesurer leur aptitude à naviguer dans un environnement compliqué, à un moment où l’inflation fait son retour et où le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement reste perturbé. Ainsi, le 6 octobre2021, nous avons participé à la journée investisseurs de Saint-Gobain dans la nouvelle tour du groupe à La Défense. Le management nous a exposé sa stratégie pour accélérer la croissance et accroitre la rentabilité d’ici à 2025. Ce fabricant leader des matériaux de construction durable est très bien positionné pour surperformer le marché, en croissance, de la construction, grâce à ses solutions permettant la réduction de l’empreinte environnementale de ses clients. Le 14 octobre, c’est Daimler qui nous présentait ses nouveaux modèles automobiles électriques : l’occasion de visiter l’usine de Stuttgart en compagnie du directeur général et du directeur financier du groupe.

La technologie sera structurellement un secteur clé des années à venir, la souveraineté technologique devenant un thème majeur. Le 28 septembre, nous étions à Amsterdam chez ASM International, leader mondial de la vente d’équipements de déposition de type ALD, un processus utilisé dans la production de semi-conducteurs : une occasion d’échanges avec les principaux dirigeants de l’entreprise pour mieux cerner le positionnement produit du groupe, qui va profiter des architectures des puces de nouvelle génération mises en production chez les principaux fabricants mondiaux (TSMC, Samsung, Intel). La technologie française existe : nous l’avons rencontré, le 30 septembre, en nous rendant au siège d’OVH à la rencontre du directeur général et du directeur financier, à l’occasion de l’introduction en bourse de ce champion français du Cloud. Il s’agit pour nous de cerner les atouts que peut avoir OVH sur ce marché en forte croissance, y compris face aux géants américains (AWS, Azure, Google Cloud).

Dans notre métier de gérants de conviction, il ne s’agit pas seulement de rencontrer les entreprises, mais d’identifier des tendances économiques, ce qui passe parfois par d’autres chemins. Le 21 octobre, au Stade de France, c’est dans les locaux de Team Vitality, première équipe française de e-sport, que nous avions rendez-vous. L’occasion d’échanges passionnants avec le PDG fondateur sur les dynamiques de cette industrie en forte croissance et la façon dont se partage la valeur entre les différentes parties prenantes.