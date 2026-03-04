Les actions cotées sont un actif irremplaçable

Les actions sont-elles trop chères ? Ce débat revient régulièrement et, sans surprise, c'est particulièrement le cas dans les périodes de hausse de marché. Mais est-ce véritablement le bon débat ?

Dans cet article publié dans la rubrique 'Opinions' de La Tribune, Thierry Dupont, cofondateur de BDL Capital Management, revient sur les caractéristiques sans pareilles des actions cotées, qui en font une classe d'actifs essentielle dans la construction d'une stratégie d'épargne dès lors que l'horizon d'investissement est le long terme.

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