Le reverse factoring consiste à faire financer par un partenaire financier des factures de fournisseurs .

Un tiers (banque) paie le fournisseur à la place de l’acheteur, qui paiera la banque plus tard.

Avantages:

Le DO (Donneur d’Ordre) sécurise son approvisionnement

Le fournisseur renforce son accès au crédit sans dégrader le BFR du DO

Risques:

Si le DO fait faillite, la perte est importante pour le factor (sans recours) ou peut enclencher un effet domino parmi ses fournisseurs (avec recours)

On détecte le reverse factoring via l’augmentation du poste fournisseurs et du cash-flow opérationnel.

Retraitement à effectuer

Penser à retraiter le FCF du reverse factoring qui doit être vu comme un one-off pas toujours soutenable. Et si le reverse factoring se traduit par plus de charges financières, on réajuste l’EV de ce montant.

Le traitement du factoring/reverse factoring dans la valorisation d’entreprise