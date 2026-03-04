Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Le point sur la norme IAS 38

Le point sur la norme IAS 38

IAS 38 concerne la règle de capitalisation des actifs intangibles. En mai 2014, l’IASB apporte une clarification sur les méthodes de dépréciation. L’amendement prévoit une présomption (réfutable) selon laquelle les méthodes d’amortissement basées sur le revenu des immobilisations incorporelles sont inappropriées. En clair : un amortissement fondé sur le chiffre d’affaires n’est pas acceptable car ce critère ne correspond pas à la consommation des avantages d’une immobilisation incorporelle amortissable. La date d’application de cet amendement est le 1er janvier 2016.

Les immobilisations incorporelles sont parfois amorties selon une méthode basée sur le revenu qu’elles génèrent. i.e. : le rythme d’amortissement reflète la génération des revenus.

Exemples : secteur des médias relativement aux droits télévisuels, producteurs de jeux vidéo, entités qui conçoivent ou acquièrent des données sismiques et des cartes, pour lesquelles elles concèdent des licences à des tiers. Les immobilisations incorporelles correspondantes sont amorties selon un rythme qui reflète la génération de ces revenus.

La question posée par l’IASB est de savoir si cette pratique reflète le rythme de consommation de l’actif .

Le point sur la norme IAS 38 (capitalisation des intangibles)

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

Club Invest
Particuliers

Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

Découvrir Club Invest

À lire ensuite

Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur
Tribunes

Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur

02 avril 2026

La recette de la bonne entreprise : construire des remparts
Tribunes

La recette de la bonne entreprise : construire des remparts

23 mars 2026

Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté
Tribunes

Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté

13 mars 2026

Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française
Tribunes

Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française

04 mars 2026

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest