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La tribune ESG - Octobre 2020 - Siemens

La tribune ESG - Octobre 2020 - Siemens

Dans sa tribune ESG, BDL Capital Management vous présente tous les mois une valeur sous l’angle ESG.

Ce mois-ci, nous mettons en avant Siemens, un conglomérat industriel côté à Francfort avec une capitalisation boursière d’EUR82mds. Siemens emploie 385 000 personnes et est le premier employeur privé d'Allemagne. Depuis plusieurs années, nous avons des discussions avec les dirigeants pour mettre fin au conglomérat. Cette décentralisation permettra de responsabiliser chaque division, d'améliorer les indicateurs clés de performance et la gouvernance.

A lire: Siemens sustainability report 2021Télécharger la version PDF

Jean Duchein

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Jean Duchein

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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

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