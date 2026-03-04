JDE Peet's : comment miser sur le café premium

BDL est actionnaire de JDE Peet’s, le deuxième acteur mondial du café. JDEP détient une cinquantaine de marques dans une centaine de pays. En France, le groupe est propriétaire de marques telles que L’Or, Grand-Mère ou Senseo.

Nous trouvons l’industrie du café attractive car la consommation de café augmente chaque année et est résiliente aux cycles économiques. 2020 en est un très bon exemple car, malgré le contexte de fermeture des restaurants et cafés, nous attendons pour JDE Peet’s un chiffre d’affaires à peu près stable.

C’est également une industrie protégée de l’inflation. En effet, le prix d’achat du café, premier centre de coûts, est reporté par tous les acteurs sur le prix de vente final.

Chez BDL, nous avons investi dans JDEP car nous pensons que les tendances de chiffre d’affaires et de marges sont très bonnes, soutenues par la premiumisation de l’industrie. En effet, la consommation de café évolue, et les monodoses remplacent le café instantané ou moulu. Cette évolution est très bénéfique pour la société car le prix par tasse, historiquement de 3-4 centimes, peut aller aujourd’hui jusqu’à35 centimes en monodose, et ce avec la même quantité de café par tasse.

JDEP est particulièrement bien positionné sur cette tendance de premiumisation. Grâce à sa taille, il est le seul, avec Nestlé, à bénéficier d’un réseau de distribution étendu et à pouvoir investir dans toutes les technologies monodoses.

Avec JDEP, nous sommes actionnaires d’une entreprise de croissance, résiliente, protégée de l’inflation et avec de fortes barrières à l’entrée, pour un rendement du free cash-flow supérieur à 6%.

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Communication pédagogique

JDE Peet's bénéficie de la tendance à la "premiumisation" de la consommation de café, avec l'achat en capsules. Il est protégé de la hausse des prix, répercutant toute variation des cours du café. Par Paul de Branche, analyste, BDL Capital Management

https://www.youtube.com/watch?v=iWV3PDjN6ls&feature=youtu.be