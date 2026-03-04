Durandal passe le cap des 100 millions d’euros d’encours

Lancé fin 2018 par BDL Capital Management et caractérisé par une gestion très encadrée du risque, ce fonds long/short ‘quantamental’ a trouvé son public.

Le fonds Durandal a été lancé en novembre 2018 et vise un objectif de performance absolue supérieur à l’EONIA, avec une volatilité historique maintenue à un niveau inférieur à 5% (SRRI 3) : un objectif qui a été tenu y compris au cours de la difficile année 2020.

Sa stratégie actions long/short dite ‘quantamentale’ se fonde sur l’analyse quantitative de plus de 1000 entreprises européennes et se distingue par une gestion des risques rigoureuse, en particulier afin de maintenir une exposition neutre aux actions, d’éviter tout biais sectoriel marqué et d’avoir une exposition équilibrée aux principaux facteurs de risque. Cette construction de portefeuille a jusqu’ici permis de délivrer une volatilité historique, depuis sa création, de 3.83% et les performances offrent à la fois une faible corrélation avec les actions (STOXX600)* et avec le marché obligataire**.

« Le passage par Durandal du cap des 100 millions d’euros d’encours est une étape symbolique mais importante, se réjouit Maxime Hayot, gérant du fonds. Elle marque un signe de confiance de nos investisseurs dans cette stratégie qui nous semble trouver toute son utilité dans le contexte actuel : incertitudes sur la reprise économique, retour potentiel de l’inflation, valorisations élevées, possibilité de rotations entre secteurs et facteurs. »

L’année 2020 a permis d’illustrer la capacité de Durandal à naviguer dans un environnement économique incertain et volatil. La perte maximale a été de 5.6% avant de terminer l’année à -0.36%. Depuis le début de l’année 2021, la performance atteint 2.86% (contre -0.27% pour l’EONIA), pour une volatilité annualisée de 2.27%. BDL Capital Management continue d’investir dans la recherche et le développement d’outils, notamment afin de permettre à la stratégie Durandal de mériter sa dénomination, empruntée à la mythique épée du chevalier Roland et symbole de solidité.

Depuis la création de Durandal, BDL Capital Management a également lancé BDL Transitions, fonds d’actions européennes ‘long only’ labellisé ISR, investissant dans des entreprises leaders de la transitions ESG dans une logique multithématique et multisectorielle (énergie/écologie, digital, mobilité/infrastructures, économie). Ces deux fonds sont venus s’ajouter aux deux stratégies historiques de BDL Capital Management : BDL Rempart, fonds long/short et BDL Convictions, la principale stratégie ‘long only’ sur les actions européennes de BDL CM.

* Corrélation hebdomadaire avec le Stoxx600TR de 8% entre avril 2021 et avril 2021

**Corrélation hebdomadaire avec les futures bond Euro (RX1 Index) de 17% entre avril 2021 et avril 2021

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. BDL Rempart est investi sur les marchés financiers Le fonds présente un risque de perte en capital.

L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque des fonds cités, notamment le risque action, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, et les risques liés aux produits dérivés et aux contreparties.

Sources des données chiffrées : BDL Capital Management et Bloomberg

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Les frais et commissions ont été inclus au calcul des performances passées. L'indicateur de comparaison de BDLCM Funds Durandal (EONIA capitalisé) est calculé hors dividendes.

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La société de gestion de portefeuille BDL Capital Management a reçu l’agrément AMF sous le n°GP05000003 le 8 février 2005.