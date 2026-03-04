La prise en compte des déficits de pensions dans l’EV implique 4 questions :

1) Quel montant de déficit doit-on prendre dans le calcul de l’EV ?

2) Comment traiter les contributions cash (topup) dans le FCF ?

3) Comment traiter les intérêts de pension ?

4) Impacts sur les ratios de FCF ?

Comment traiter les pensions dans la valorisation de l’entreprise ?