Nous sommes allés à Metzingen afin de participer au Capital Market Day d'Hugo Boss. Cela nous a permis de faire le point sur les actions prises par le nouveau CEO, dans l'attente de l'arrivée du prochain CFO. Le carnet de commande sur la nouvelle collection ne connaît pas de décroissance, mais pas encore d'augmentation.
Capital Market Day d'Hugo Boss
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Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest