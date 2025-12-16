Équipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

CAPITAL MARKET DAY DE TMK

CAPITAL MARKET DAY DE TMK

Nous avons assisté au Capital Markets Day de TMK, producteur de tubes en acier. La compagnie, concurrente de Vallourec et Tenaris, est présente notamment sur les marchés russe et américain. Le management a fait le point sur les tendances du marché des tubes et présenté sa stratégie de développement.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

Club Invest
Particuliers

Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

Découvrir Club Invest

À lire ensuite

Visite de la fab de Soitec
Rencontre entreprise

Visite de la fab de Soitec

12 janvier 2026

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon
Rencontre entreprise

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon

08 janvier 2026

Visite de la plus grande usine de SIG Group
Rencontre entreprise

Visite de la plus grande usine de SIG Group

19 décembre 2025

CMD de Schneider Electric
Rencontre entreprise

CMD de Schneider Electric

16 décembre 2025

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest