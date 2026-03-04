Le fonds Emergence investit 50 M€ dans BDL Transitions

Dédié à l’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, le fonds de place Emergence vient de lancer son quatrième compartiment, baptisé Emergence Europe. BDL Capital Management est ravi d’annoncer que son fonds BDL Transitions est le tout premier investissement sélectionné dans ce nouveau compartiment. Emergence Europe va allouer 50 millions d'euros au fonds : une vraie reconnaissance de la qualité de notre gestion par un acteur institutionnel emblématique.

Lancé en mai 2019, BDL Transitions est un fonds multithématique couvrant les cinq thèmes majeurs de la transitions ESG : énergie/écologie, numérique, mobilité/infrastructures, économie. Son objectif est de sélectionner et d’accompagner des sociétés en pointe dans la transitions, quel que soit leur secteur. La sélection des investissements suit un processus prenant en compte la valorisation et les critères ESG, formalisés dans une note propriétaire baptisée QIRA (Quality Investing Responsible Analysis), qui récompense la transparence de l’entreprise et les solutions qu’elle propose face aux risques environnementaux.

La rigueur de ce processus a valu à BDL Transitions d’être labellisé ISR dès son origine. Société de gestion résolument engagée dans l’ESG, BDL Capital Management est signataire des PRI, est membre du Carbon Disclosure Project et participe à l’initiative Say on Climate, qui plaide pour la mise au vote en assemblée générale des engagements climatiques des entreprises.

Pour plus d'informations sur le partenariat Emergence/BDL Capital Management, lire sur le sujet l'article des Echos et celui de l'Agefi.