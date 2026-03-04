BDL Transitions obtient le label ISR

Le fonds actions européennes couvert a obtenu le label Investissement Socialement Responsable

BDL Capital Management innove en lançant le fonds BDL Transitions, pour une approche patrimoniale et responsable de l’épargne. Le fonds investit dans les entreprises européennes et offre une couverture variable des investissements, le cœur de métier de BDL depuis 14 ans.

La sélection des entreprises éligibles au fonds BDL Transitions repose sur trois piliers : l’expertise industrielle, l’analyse financière et l’analyse extra financière.

Avec 12 analystes et 1500 sociétés rencontrées par an, BDL Capital Management a l’un des plus larges dispositifs d’analyse des entreprises en Europe. « Après plusieurs mois de recherche et développement, nous avons créé QIRA, un système de notation des sujets Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) pour chaque entreprise européenne. QIRA est un élément prépondérant de la sélection des entreprises dans lesquelles le fonds BDL Transitions investit » explique le co-gérant Jean Duchein.

« Intégrer les critères extra financiers dans nos choix d’investissements est indispensable. La prise de conscience générale des défis environnementaux et sociétaux entraînera des changements dans les critères d’allocation de capital. Les entreprises gagnantes, guidées par une gouvernance éclairée, sauront tirer parti de cette nouvelle donne. BDL Transitions a pour objectif d’identifier et d’investir dans ces entreprises».

Le fonds est co-géré par Jean Duchein et Laurent Chaudeurge.