BDL rend visite à Intel, Applied Materials et JDE Peet's

📍 Vincent Maulay, analyste financier sur les secteurs des technologies et télécoms, s'est rendu à Santa Clara pour visiter les sièges d'Intel et d'Applied Materials, les leaders mondiaux des semi-conducteurs

📍Paul de Branche, analyste financier sur les secteurs des médias, de la consommation courante et du luxe, s'est rendu Amsterdam pour visiter le siège de JDE Peet's, #2 mondial du café, puis à Düsseldorf à l'occasion du CMD de Henkel.

👉🏻 Pour rappel, BDL Capital Management, c'est 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an. Un bon moyen d'approfondir nos analyses.