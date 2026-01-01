Lundi 9 novembre, l’équipe BDL S’Engage a eu le plaisir de participer à la soirée de gala organisée par L'École à l'Hôpital, avec la participation exceptionnelle de la pianiste Vanessa Wagner.
L'École à l'Hôpital permet aux jeunes hospitalisés de poursuivre leur scolarité malgré la maladie. En 2026, l’association, c’est :
📚 4 040 élèves accompagnés
✏️ 20 278 cours individuels dispensés
🏥 38 sites hospitaliers
🤝 40 enseignants bénévoles et 22 coordinatrices de scolarité mobilisés
Pour la troisième année consécutive, BDL S’Engage est fier de soutenir cette association 💙
Bravo à toutes les équipes pour leur engagement !
L'École à l’Hôpital - Soirée de gala 2026
Lundi 9 novembre, l’équipe BDL S’Engage a eu le plaisir de participer à la soirée de gala organisée par L'École à l'Hôpital, avec la participation exceptionnelle de la pianiste Vanessa Wagner.