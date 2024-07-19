L’École à l’Hôpital – Offrir l’apprentissage, même dans l’épreuve

En juillet, BDL S’engage a soutenu la campagne de communication de L’École à l’Hôpital, en facilitant sa collaboration avec l’agence Babel.

Cette association recrute des enseignants bénévoles pour donner des cours gratuits et individualisés à des jeunes malades, âgés de 5 à 25 ans, dans les hôpitaux d’Île-de-France.

Convaincus que l’éducation est un pilier essentiel de la résilience, nous avons apporté notre expertise pour aider à recruter plus de bénévoles. Un petit coup de pouce pour un impact durable.