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BDL S'engage soutient l'association La Cravate Solidaire

BDL S'engage soutient l'association La Cravate Solidaire

🙌 BDL S'engage x La Cravate Solidaire 🙌

👔 "L'habit ne fait pas le moine mais il y contribue" !

"La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout de permettre à des personnes en situation de précarité de réussir leurs entretiens dans les meilleures conditions."

Chez BDL Capital Management, nous sommes fiers de soutenir l'association La Cravate Solidaire, pour l'égalité des chances. Nos collaborateurs ont pu rassembler 45kg de vêtements pour redonner confiance et permettre aux futurs candidats de briller lors de leurs entretiens d'embauche !

Un grand merci à La Cravate Solidaire et à nos collaborateurs !

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