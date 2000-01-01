🏃Course des Héros x BDL Capital Management

🏃Les collaborateurs de BDL Capital Management ont eu le plaisir de participer, en compagnie de leurs enfants, à la Course des Héros, qui a eu lieu le 18 juin dernier dans le domaine de Saint-Cloud.

🙌 A l'occasion de cette course, nous sommes ravis de reverser 2000€ à l'association SIMON DE CYRENE.

🏘 "L'association SIMON DE CYRENE développe et anime des "maisons partagées", des lieux de vies où adultes valides et handicapés partagent une relation amicale et solidaire".

Nous sommes ravis d'avoir participé à cet événement convivial et de soutenir une cause qui nous tient à cœur !