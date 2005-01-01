Formation Global Heart Watch X BDL S'engage

⚕️Notre équipe est désormais formée par GLOBAL HEART WATCH ! ⚕️

En quoi consiste la formation de GHW ?

👉 GLOBAL HEART WATCH a été créé en 2013, il s’agit d’une association ayant pour but la lutte contre la mort subite de l’adulte par arrêt cardiaque.Leur objectif est de sensibiliser la population aux gestes qui sauvent et de soutenir la recherche scientifique dans le domaine de la santé cardiaque.

➕ de 86 000 personnes sont formées aux gestes qui sauvent grâce à eux et l’équipe de BDL Capital Management en fait désormais partie !