Fondation du patrimoine – Renaissance d’un joyau baroque

En juin, l’équipe de BDL S’engage s’est rendue à l’inauguration de la chapelle du Var, restaurée avec le soutien de notre fonds de dotation.
Nichée dans la vallée des Confins, cette chapelle du XVIIe siècle témoigne du riche patrimoine baroque savoyard.
Nous avons contribué à la rénovation du clocher, désormais accessible au public et ouvert tous les jours.
En collaborant avec la Fondation du patrimoine, nous réaffirmons notre volonté de préserver et transmettre les trésors de nos territoires, pour aujourd’hui et pour demain.