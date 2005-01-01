Festival de Toulouse – Quand la musique rassemble

En juillet, grâce à notre mécénat, BDL Capital Management a contribué au rayonnement du Festival de Toulouse, en partenariat avec l’Association Aïda.
Ce soutien a permis d’ouvrir la culture à tous :
- Un concert gratuit de Jean-François Zygel au centre culturel Renan
- Une rencontre avec Ibrahim Maalouf pour des élèves au cirque du Lido
- Un concert intimiste de la violoniste Clara Danchin pour les patients de l’hôpital Garonne
Plus de 200 billets ont été distribués, notamment à des personnels soignants et à des associations locales.
BDL S’engage croit fermement au pouvoir de l’art pour créer du lien, inspirer et offrir un instant de répit, notamment à ceux qui en ont le plus besoin.