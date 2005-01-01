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BDL s'engage

Festival de Toulouse – Quand la musique rassemble

Festival de Toulouse – Quand la musique rassemble

En juillet, grâce à notre mécénat, BDL Capital Management a contribué au rayonnement du Festival de Toulouse, en partenariat avec l’Association Aïda.
Ce soutien a permis d’ouvrir la culture à tous :

  • Un concert gratuit de Jean-François Zygel au centre culturel Renan
  • Une rencontre avec Ibrahim Maalouf pour des élèves au cirque du Lido
  • Un concert intimiste de la violoniste Clara Danchin pour les patients de l’hôpital Garonne

Plus de 200 billets ont été distribués, notamment à des personnels soignants et à des associations locales.

BDL S’engage croit fermement au pouvoir de l’art pour créer du lien, inspirer et offrir un instant de répit, notamment à ceux qui en ont le plus besoin.

Pour les investisseurs particuliers,
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