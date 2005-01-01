Festival de Toulouse – Quand la musique rassemble

En juillet, grâce à notre mécénat, BDL Capital Management a contribué au rayonnement du Festival de Toulouse, en partenariat avec l’Association Aïda.

Ce soutien a permis d’ouvrir la culture à tous :

Un concert gratuit de Jean-François Zygel au centre culturel Renan

Une rencontre avec Ibrahim Maalouf pour des élèves au cirque du Lido

Un concert intimiste de la violoniste Clara Danchin pour les patients de l’hôpital Garonne

Plus de 200 billets ont été distribués, notamment à des personnels soignants et à des associations locales.

‍BDL S’engage croit fermement au pouvoir de l’art pour créer du lien, inspirer et offrir un instant de répit, notamment à ceux qui en ont le plus besoin.