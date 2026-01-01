20 km de Paris 2026 : BDL court à nouveau pour FOXG1

Dimanche 11 octobre, l’équipe BDL a de nouveau pris le départ des 20 km de Paris sous les couleurs de l’association FOXG1.

Le syndrome FOXG1 est une maladie génétique rare qui affecte le développement du cerveau dès la vie fœtale : absence de langage, troubles de la vision et de la communication, épilepsies… Parce qu’elle est rare, elle reste encore trop peu connue, y compris du corps médical.

L’association FOXG1 France a été créée et est animée par des parents d’enfants porteurs du syndrome. Ses missions : faire connaître la maladie auprès du corps médical et du grand public, soutenir les familles et financer la recherche scientifique et médicale sur les maladies génétiques, en particulier le syndrome FOXG1.

👏 Bravo à nos 13 coureurs pour leur énergie, du premier au dernier kilomètre !

❤️ Merci à l’association pour son travail remarquable et son énergie communicative.

Revenir chaque année, c’est notre façon de dire aux familles qu’elles peuvent compter sur nous dans la durée.