Découverte des métiers à l'école St Exupéry

Nous avons participé ce matin au forum des entreprises pour présenter l'organisation d'une société de gestion et ses différentes fonctions aux élèves de l'école Cours Antoine de Saint-Exupéry, école Espérance banlieues d'Asnières sur Seine.

4 postes clés ont été présentés:

- Le Directeur Administratif et Financier (DAF) par Charles-Antoine De Reynal

- La conformité par Nicolas JULIA

- La direction Commerciale et la Gestion par Thierry Dupont

Les élèves ont posé beaucoup de questions sur le fonctionnement d'une société de gestion : le système de rémunération, à partir de combien peut-on investir chez BDL, quelles études faire pour travailler dans une société de gestion et s'il faut être bon en mathématique, en français et en histoire.

Face à tant d'enthousiasme nous avons proposé au directeur de venir visiter nos bureaux.