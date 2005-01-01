Bonne rentrée, chers élèves de CM2 !

Nous avons eu le plaisir de participer à la remise des uniformes aux nouveaux élèves.



Quel plaisir de retrouver les élèves que nous accompagnons pour la 3ᵉ année consécutive et de rencontrer la nouvelle maîtresse de CM2 !



C'est toujours avec fierté et conviction que nous poursuivons notre engagement auprès des élèves du Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues, pour contribuer à ce que chaque enfant ait les moyens de construire son avenir.