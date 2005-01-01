⛪ BDL S'engage x La chapelle du Var

Il y a quelques semaines nous vous parlions de notre projet de rénovation de la Chapelle du Var dans la commune de la Clusaz en collaboration avec la Fondation du patrimoine.

Nous nous sommes rendus sur place et nous sommes ravis de voir que les travaux avancent bien !

⛪ Pour rappel, l’époque de construction de la chapelle du Var coïncide avec le mouvement de l’art baroque savoyard qui se développe à la fin du XVIe siècle jusqu’à la seconde moitié du XVIIe siècle dans l’ancien duché de Savoie.

👉 La Fondation du patrimoine et ses 850 bénévoles relèvent chaque jour le défi de sauver notre patrimoine pour le transmettre aux générations suivantes, à travers toute la France.

Toute l’équipe de BDL S’engage est heureuse de soutenir ce beau projet ! ✨