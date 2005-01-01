BDL S'engage x Fondation Anne de Gaulle

Nous avons eu l'honneur d'assister à la pose de la première pierre du Village AGORHA, première pierre vers une société 100% inclusive.

Ce projet, inspiré du combat intime de Madame de Gaulle et du Général de Gaulle, traduit l’ambition collective de la Fondation Anne de Gaulle de transformer la société par et avec les personnes en situation de handicap.

Les équipes de BDL Capital Management sont fières de soutenir la Fondation Anne de Gaulle et ce projet qui vise une inclusion de tous pleine et entière.