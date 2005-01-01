☀ BDL S'engage X Espérance banlieues - Cours Antoine de Saint-Exupery

☀ BDL S'engage X Espérance banlieues - Cours Antoine de Saint-Exupéry ☀

🎒 Nous sommes heureux d'accompagner une nouvelle classe de CE1 du Cours Antoine de Saint-Exupéry pour cette rentrée !

Nous étions ravis de participer à la remise des uniformes pour les nouveaux élèves. Un très beau moment se terminant par le chant de la marseillaise avec la levée des drapeaux de l’école et de la France.

🙌 Merci à Espérance banlieues - Cours Antoine de Saint-Exupéry pour cette belle rentrée et nous sommes ravis d'être à vos côtés pour cette nouvelle année scolaire !‍