BDL S'engage x Espérance Banlieue

BDL S'engage a eu le plaisir d'assister à la remise des diplômes du Brevet des collèges de la classe de 3ème du cours Antoine de Saint-Exupéry!

Tous les élèves de 3ème ont été mis à l’honneur en recevant leur premier diplôme national lors d’une cérémonie à la Mairie d’Asnières-sur-Seine que présidait Caroline Carmantrand, Adjointe au maire déléguée à la famille et à la petite enfance.

📈 Elle les a félicités pour le chemin parcouru à Espérance banlieues - Cours Antoine de Saint-Exupéry où ils ont acquis compétences et confiance en eux, et leur a donné rendez-vous dans 3 ans pour le diplôme du baccalauréat !

👥 Gilles de Craecker, Président de notre association, a rappelé combien le modèle des écoles Espérance banlieues était unique par l’engagement des enseignants, l’alliance éducative avec les parents et les partenariats entreprises. Autant de parties prenantes qui nourrissent et éveillent nos élèves.

Thierry Dupont, accompagné de Dorothée Beuzelin, Olivier Mariscal et Anne-lise Ourmières, les a encouragés à aller aussi loin que possible, à utiliser toutes leurs capacités pour se donner toujours la liberté de choisir son avenir professionnel. Le secret de la réussite !