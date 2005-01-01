BDL S'engage à l'inauguration de la Chapelle du Var

BDL s’engage pour la sauvegarde du patrimoine local.

L’an dernier nous avons décidé d’aider à la restauration de la chapelle du Var en collaboration avec la fondation du Patrimoine.

Les travaux de la chapelle du Var sont arrivés à leur terme !

Très heureux d’avoir été invités à l’inauguration de la chapelle du Var, nous y sommes allés et avons pu admirer la magnifique chapelle entièrement rénovée dans la vallée des confins, le résultat est très beau !

Pour rappel, la construction de la Chapelle du Var remonte à l'époque de l'art baroque savoyard, un mouvement artistique qui s'est développé de la fin du XVIe siècle à la seconde moitié du XVIIe siècle dans l'ancien duché de Savoie.

👉 La Fondation du Patrimoine, avec ses 850 bénévoles, relève chaque jour le défi de préserver notre patrimoine et de le transmettre aux générations futures, à travers toute la France.

Toute l'équipe de BDL S'engage est fière d'avoir contribué à ce magnifique projet ouvert à nouveau au public !