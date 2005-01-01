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BDL S'engage soutient l’association Imagine for Margo - Children without Cancer

BDL S'engage soutient l’association Imagine for Margo - Children without Cancer

Dimanche 27 octobre, des milliers de familles couraient les 10 km au domaine de Saint-Cloud pour soutenir l’association Imagine for Margo - Children without Cancer « les enfants sans cancer » dans l’objectif de vaincre le cancer des enfants !

C’était la 15e édition et plus de 3 millions d’euros de collecte ! 💪

Nous étions fiers et heureux de participer à cette cagnotte dont la totalité des dons collectés est consacrée à faire avancer la recherche contre le cancer des enfants.

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