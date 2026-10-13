A l’initiative de BDL S’engage, les équipes de BDL Capital Management ont convié leurs clients le 13 octobre 2026 à une visite exceptionnelle de la basilique cathédrale de Saint-Denis et du chantier de reconstruction de la flèche, en présence de Thomas Clouet, architecte des monuments historiques qui suit le projet depuis ses débuts

La basilique cathédrale de Saint-Denis, édifiée au XIIe siècle, est un monument emblématique de l’architecture gothique et le lieu de sépulture des rois et des reines de France. En 2025 a débuté un chantier de reconstruction d’ampleur afin de remonter la tour et la flèche nord de la façade, démontées en 1846.

BDL S’engage participe en tant que mécène du projet Suivez la Flèche à la reconstruction de la flèche de la basilique.

La Fabrique, situé au pied de la basilique, offre un nouvel espace immersif, conçu comme un véritable laboratoire du patrimoine, permettant de découvrir l’univers fascinant des bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui : loges d’artisans, ateliers, exposition permanente, cinéma à 360°, réalité virtuelle et espace enfants.