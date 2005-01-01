Imagine for Margo – Courir pour guérir

En octobre, plusieurs collaborateurs de BDL Capital Management ont participé avec détermination aux 20 km de Paris pour soutenir Imagine for Margo, une association qui lutte contre le cancer pédiatrique.

Grâce à leur engagement sportif et solidaire, des fonds ont été collectés pour faire avancer la recherche médicale et améliorer les traitements pour les enfants atteints de cancer.

Imagine for Margo finance des programmes de recherche innovants en oncologie pédiatrique, pour comprendre, soigner et espérer guérir ces jeunes patients.