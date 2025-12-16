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VOYAGE EN CHINE MAI 2017

VOYAGE EN CHINE MAI 2017

Compte rendu du voyage réalisé par l'équipe de gestion

Aymeric Mellet, analyste, s'est rendu en Chine en mai 2017 afin de faire un update sur la situation du pays. La société de gestion s'est déplacée plusieurs fois depuis 2009 en Chine pour se rendre compte par elle même du développement. Aymeric a parcouru 1800 kilomètres entre Shanghai, Pékin, Tangshan, Gu An et Xiong An et a rencontré des entreprises qui travaillent dans la fourniture de matières premières, les infrastructures, la construction et l'immobilier. En pièce attachée, une rapide synthèse de son voyage.Visite-Chine-2017Télécharger

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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