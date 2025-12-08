Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

CMD de Schneider Electric

CMD de Schneider Electric

Maxime Frydman, analyste financier, a assisté au CMD de Schneider Electric au McLaren Technology Center, près de Londres. Le management a présenté sa feuille de route financière à horizon 2030, en continuité avec les objectifs annoncés en 2023. Plusieurs leviers de croissance ont été mis en avant, notamment le développement des solutions pour datacenters, les perspectives d’amélioration des marges, ainsi qu’un programme de rachat d’actions.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Visite de la fab de Soitec
Rencontre entreprise

Visite de la fab de Soitec

12 janvier 2026

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon
Rencontre entreprise

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon

08 janvier 2026

Visite de la plus grande usine de SIG Group
Rencontre entreprise

Visite de la plus grande usine de SIG Group

19 décembre 2025

CMD d’Informa
Rencontre entreprise

CMD d’Informa

08 décembre 2025