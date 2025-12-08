Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon - pôle mondial d’innovation dédié à l’électrification décarbonée.

Symbole de l’ambition de Nexans de devenir un pure player de l’électricité, AmpaCity regroupe une centaine d’ingénieurs, chercheurs et techniciens qui travaillent sur l’électricité du futur. Nexans a investi 20 millions d’euros sur ce nouveau site R&D de 6 000 m2. Nouveaux services digitaux, outils de pilotage du réseau grâce aux données, intégration de matières recyclées : ce pôle réunit des compétences en écosystème pour élaborer des innovations concrètes au service d’une électricité plus sûre, durable et décarbonée.