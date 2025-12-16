Visites d'entreprises Février 2025

Récentes visites et analyses de nos équipes chez BDL Capital Management🌍

🚗 Maxime Frydman a exploré l'usine Pirelli à Settimo Torinese, Italie, où sont produits exclusivement des pneus de haute valeur (>18 pouces) pour des marques de prestige telles que Ferrari, Lamborghini, AMG, Aston Martin, Bentley, ainsi que pour des constructeurs premium comme Mercedes, BMW, et Alfa Romeo. L'usine, avec une capacité de 3,5 millions de pneus par an, est un noyau vital pour l'industrie automobile de luxe.

🌱 Louis Larere a plongé au cœur de l'EnergieWende avec RWE, qui investit 6 milliards d'euros par an dans les énergies renouvelables, marquant des efforts significatifs pour éliminer le charbon, le nucléaire et électrifier l'économie.

🚘 Maxime Frydman a également assisté au Capital Market Day de Mercedes-Benz AG à Stuttgart, Allemagne. Le management a dévoilé sa stratégie pour atteindre des meilleures marges d'ici 2027, en se concentrant sur la premiumisation, l'accélération du cycle de produits avec des modèles thermiques et électriques, et une réduction des coûts de production. L’entreprise a aussi présenté la nouvelle CLA électrique, prévue pour S2 2025.

Ces visites et rencontres enrichissent continuellement notre compréhension des secteurs clés, permettant à BDL de maintenir une perspective à jour et informée.