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Visites d'entreprise : Prysmian Group

Visites d'entreprise : Prysmian Group

📍 Visites d’entreprises 📍

👷  Notre analyste Aymeric Mellet a rencontré le management de Prysmian Group, leader mondial dans le câble, sur leurs sites de Douvrin puis de Gron.Il a pu constater l’importance de maitriser l’ensemble de la chaine de production de la fibre optique pour rester pertinent face à l’offre chinoise, ainsi que les risques inhérents aux gros projets de haute tension comme celui actuellement en Allemagne.

🔹 Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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