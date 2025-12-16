Visites d'entreprise : X-FAB Maire Tecnimont et Safilo

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📍 Visites d’entreprises 📍

→ Alexandre Marie s’est rendu au Capital Market Day de Maire Tecnimont à Milan. Maire Tecnimont est une entreprise d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la chimie et la pétrochimie, pétrole et gaz, énergie et génie civil.

→ Louis Larere était présent au Capital Market Day de Safilo à Milan. Safilo Group est une entreprise italienne fondée en 1934, spécialisée dans la fabrication de montures de lunette.

→ Vincent Maulay a visité l’usine de semi-conducteurs de X-FAB en France. X-FAB est une fonderie spécialisée, leader dans le développement et la production de puces sur tranches de silicium pour circuits numériques ou analogiques intégrés (Mixed-signal ICs) ainsi que pour de nombreux dispositifs semi-conducteurs.

🔹 Selon BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !