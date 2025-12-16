Visites d'entreprise : JP Morgan Asian Tour

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🚗 Notre analyste Maxime Frydman s’est rendu en Chine dans le cadre de l’Asian Tour organisé par J.P. Morgan. Il a eu l’occasion de faire une vingtaine de rencontres avec les entreprises dont :

- 3 visites de site avec 2 constructeurs européens (R&D Center Volvo Cars à Shanghai, usine de la JV Mercedes-Benz AG BBAC à Pékin) et un fournisseur américain (visite de l’usine Magna International à Shanghai)

- Des meetings avec les managements de constructeurs chinois (BYD, Great Wall Motor Co., Ltd., SAIC, GEELY), de constructeurs européens basés en Chine (BMW Group, Mercedes-Benz AG), ainsi que des fournisseurs européens (Faurecia, Valeo), américains (Adient), dealer chinois (Zhongsheng Group Holdings Ltd), et le secrétaire chinois de la Car Passenger Car Association

- 8 visites de stores de marques européennes (Mercedes-Benz AG, AUDI AG, BMW Group, Volkswagen Group), chinoises (BYD, NIO, ZEEKR Europe) et américaines (Tesla)

- 1 test ride avec la start-up Pony.ai disposant de taxis équipés de conduite autonome de niveau 4

- 1 visite de la zone industrielle de Shanghai Lin-Gang

🔹 Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !